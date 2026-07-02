Frigorista, una professione chiave per la continuità di imprese, servizi e filiere

La refrigerazione è uno dei pilastri tecnici su cui si reggono molte attività essenziali: dalla conservazione degli alimenti alla climatizzazione, dalla logistica del freddo agli impianti industriali, fino ai contesti sanitari e commerciali in cui il controllo della temperatura è parte integrante della sicurezza e della qualità del servizio.

In questo scenario, il frigorista occupa un ruolo sempre più centrale.

Non si tratta soltanto di installare o riparare un impianto. Oggi il professionista del freddo deve conoscere il funzionamento dei sistemi frigoriferi, intervenire correttamente sui componenti, gestire refrigeranti e fluidi, valutare prestazioni, consumi, sicurezza, manutenzione e conformità normativa.

Il suo lavoro incide sulla continuità operativa delle aziende, sulla riduzione degli sprechi, sull’efficienza energetica e sul rispetto degli obblighi tecnici e ambientali. Un impianto frigorifero ben gestito non è solo un impianto che funziona: è un elemento che protegge prodotti, processi, persone e responsabilità.

Per questo la figura del frigorista è cambiata profondamente. Alle competenze pratiche si affianca oggi la necessità di sapersi orientare tra norme, documenti, controlli e adempimenti sempre più specifici.

Dichiarazioni di conformità, libretti, registri, F-Gas, sostanze ozonolesive, gestione dei rifiuti, controlli periodici e documentazione tecnica non sono aspetti marginali del lavoro: fanno parte della professionalità richiesta a chi opera nel settore.

Allo stesso tempo, restano fondamentali le basi tecniche: termodinamica, pressione, temperatura, componenti dell’impianto, circuito frigorifero, prove di tenuta, vuoto, carica di refrigerante, controllo delle perdite e manutenzione. Sono conoscenze che permettono di intervenire con consapevolezza, non solo per risolvere un problema, ma per prevenirlo e gestirlo correttamente.

Il frigorista contemporaneo è quindi una figura tecnica ad alta responsabilità. Deve saper leggere l’impianto, comprenderne il comportamento, valutare le condizioni di esercizio e comunicare in modo chiaro con il cliente, consigliando interventi, manutenzioni o sostituzioni quando necessario.

In un settore in continua evoluzione, la formazione diventa uno strumento indispensabile per mantenere aggiornate le proprie competenze e lavorare con maggiore sicurezza.

Per accompagnare questa esigenza, Accademia Tecniche Nuove propone due percorsi formativi realizzati in partnership con Assofrigoristi.

Il corso La professione del frigorista: le conoscenze di base è pensato per chi vuole consolidare le fondamenta tecniche della professione, approfondendo termodinamica, componenti degli impianti, fluidi, circuito frigorifero, sicurezza, comunicazione e normativa.

Il corso Frigorista in regola: normativa e adempimenti si concentra invece sugli obblighi documentali degli impianti frigoriferi, con un taglio pratico su dichiarazioni di conformità, libretti, registri, controlli, normativa F-Gas e gestione degli adempimenti.

Due percorsi diversi, ma complementari, per valorizzare una professione sempre più importante e supportare chi ogni giorno lavora per garantire impianti efficienti, sicuri e conformi.

Perché oggi essere frigoristi significa molto più che conoscere il freddo: significa presidiare una parte fondamentale della continuità tecnica, produttiva e ambientale del Paese.