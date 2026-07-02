AI Act e lavoro quotidiano: perché la formazione sull’intelligenza artificiale riguarda tutti

L’intelligenza artificiale è già entrata nei luoghi di lavoro.

Non riguarda più soltanto reparti IT, sviluppatori o aziende tecnologiche. Oggi strumenti basati sull’AI vengono utilizzati per scrivere testi, analizzare dati, generare immagini, organizzare informazioni, supportare attività amministrative, gestire processi, creare contenuti, automatizzare passaggi operativi e velocizzare decisioni.

È una presenza sempre più diffusa, spesso integrata in piattaforme e software già utilizzati ogni giorno. Proprio per questo, il tema non può più essere affrontato solo dal punto di vista dell’innovazione. Deve essere affrontato anche dal punto di vista della consapevolezza, della sicurezza e della responsabilità.

Usare l’intelligenza artificiale non significa semplicemente imparare a “fare una domanda” a uno strumento digitale. Significa comprendere come funziona, quali risultati può produrre, quali limiti presenta, quali rischi può generare e quali attenzioni sono necessarie quando viene applicata in un contesto professionale.

È qui che entra in gioco l’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo quadro normativo introduce un principio fondamentale: chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale deve poterlo fare con un livello adeguato di competenza. Non basta avere accesso allo strumento. Serve sapere come usarlo, quando usarlo, quali informazioni inserire, come leggere i risultati e quali verifiche compiere prima di affidarsi a un output generato automaticamente.

Questo passaggio è particolarmente importante perché l’AI può incidere su aspetti molto diversi del lavoro: dati personali, sicurezza delle informazioni, qualità dei contenuti, processi decisionali, comunicazione con clienti e utenti, organizzazione interna, attività di marketing, selezione del personale, produzione, logistica, editoria e servizi.

In tutti questi ambiti, l’errore non nasce necessariamente da un uso avanzato o complesso della tecnologia. Può nascere anche da un utilizzo ordinario, quotidiano, apparentemente innocuo: copiare dati sensibili in uno strumento non adeguato, prendere per corretto un testo non verificato, usare un’immagine senza comprenderne le implicazioni, affidarsi a una risposta generata dall’AI senza controllo umano, ignorare possibili bias o allucinazioni.

Per questo la formazione sull’intelligenza artificiale non può essere considerata un tema riservato a pochi specialisti.

Oggi riguarda tutti i lavoratori che, a vario titolo, entrano in contatto con strumenti di AI o con processi che li utilizzano. Riguarda chi li usa direttamente, ma anche chi deve supervisionarne gli effetti, valutarne i risultati o inserirli all’interno delle procedure aziendali.

La competenza richiesta non è necessariamente tecnica in senso stretto. Non tutti devono diventare esperti di algoritmi o sviluppatori. Ma tutti devono avere una base comune: sapere che cos’è l’intelligenza artificiale, come funziona a livello generale, quali sono le principali applicazioni, quali rischi comporta e quali regole introduce il quadro europeo.

Questa alfabetizzazione è oggi una parte essenziale della cultura professionale.

Parlare di AI nei contesti di lavoro significa infatti parlare anche di trasparenza, responsabilità, privacy, sicurezza, controllo umano, qualità delle informazioni e tutela dei diritti fondamentali. Significa imparare a usare gli strumenti in modo utile, ma non automatico; veloce, ma non superficiale; innovativo, ma non privo di metodo.

L’AI Act rende ancora più evidente questa esigenza. Le organizzazioni sono chiamate a garantire che il personale coinvolto nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale abbia un livello adeguato di conoscenza e consapevolezza, in relazione al ruolo, all’esperienza, al contesto di utilizzo e ai rischi collegati.

In questo scenario, la formazione diventa uno strumento operativo e organizzativo. Serve a ridurre il rischio di utilizzi impropri, a creare un linguaggio comune tra lavoratori e aziende, a sostenere una gestione più sicura degli strumenti e a favorire un approccio più responsabile all’innovazione.

Per rispondere a questa esigenza, Accademia Tecniche Nuove propone il corso AI ACT e nozioni base sugli strumenti di Intelligenza Artificiale, un percorso online rivolto al personale di tutti i ruoli e di tutti i settori.

Il corso offre una panoramica di base sull’intelligenza artificiale, sui suoi principi fondamentali, sulle applicazioni più diffuse e sul quadro normativo europeo. Il programma affronta temi come il funzionamento dell’AI, l’AI generativa, i modelli linguistici, il prompting, i principali servizi disponibili sul mercato e l’AI Act europeo.

Una parte specifica è dedicata ai rischi e alle misure preventive: privacy, sicurezza delle informazioni, disinformazione, bias, responsabilità, trasparenza, perdita di competenze umane, allucinazioni e uso professionale dell’AI.

L’obiettivo è fornire una formazione chiara, accessibile e trasversale, pensata per aiutare lavoratori e organizzazioni a usare l’intelligenza artificiale con maggiore consapevolezza e nel rispetto del nuovo quadro normativo.

Perché l’AI può essere uno strumento potente. Ma solo se chi la utilizza sa riconoscerne possibilità, limiti e responsabilità.